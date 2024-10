“Poteva finire male, fortunatamente sono illeso: ringrazio la Madonna che ha vegliato su di me". Queste le parole di Lorenzo Iorfino, giovane reporter biellese che, nella mattinata di oggi, 3 ottobre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nel comune di Zumaglia.

“All'improvviso mi è spuntato davanti un animale selvatico e, per evitarlo, sono finito giù per una riva – spiega – Me la sono vista davvero brutta. Fortunatamente non sono rimasto ferito, ringrazio chi mi ha vegliato dall'alto”.