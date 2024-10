Incidente in Super, traffico rallentato verso Cossato (foto di Catia Ciccarelli)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto questa mattina, 3 ottobre, in Super, in prossimità dell'uscita di Vigliano, in direzione di Cossato.

A rimanere coinvolta, stando alle prime informazioni raccolte, un'auto. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere il recupero del veicolo.