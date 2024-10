Il team under 16 pallanuoto Dynamic In Sport ricevuto in consiglio comunale a Biella FOTO

E' stato un risultato senza precedenti per la pallanuoto biellese quello conseguito in agosto, quando il team under 16 Dynamic In Sport ha conquistato il 4° posto nel Campionato Nazionale Allievi B, al centro federale “F. Scandone” di Napoli.

E oggi martedì 1 ottobre la squadra è stata ricevuta in consiglio comunale a Biella: Vittorio Todaro, Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Fabio Perotto, Ettore Ciaravino, Nicolò Radice, Tommaso Germinetti, Augusto Bolla, Mattia Brunago, Tommaso Rossi, Pietro Canuto, Riccardo Maffioletti, Mattia Armondi, Lorenzo Ragona, Alessandro Ibotti.

Tra loro anche Pietro Remorini, l’atleta di In Sport Biella oro nei 200 dorso, argento nei 100 dorso, bronzo nei 400 misti e nei 200 delfino, e quarto nei 200 misti.