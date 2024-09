“Chie semenat bene mezus bodhit”/“Chi semina bene meglio raccoglie”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Presentazione del proverbio: “Chi semina bene meglio raccoglie”.

Il seminare, pur indicando una specifica attività dell’agricoltore, può essere applicato ad ogni azione e persino ad ogni parola, dalla cui bontà, o utilizzo, scaturisce il frutto. Ossia: Chi semina bene meglio raccoglie. Mentre nel seminare di Gesù, che sparge il seme ovunque perché vuole la salvezza di tutti, il rendimento dipende dall’accoglienza della sua Parola.

Presentada de su dìciu: Chie semenat bene mezus bodhit

Su semenare, mancari inditet unu faina de su massaju, podet essere apricadu a ogni atzione e fintzas a ogni peràula, e dae sa bontade o dae s’impreu de sa cale, ndhe benit su frutu. Est a narrer: Chie semenat bene mezus bodhit. Sendhe chi in su semenonzu de Gesus, chi imbolat su semene in totue ca cheret sa sarvesa de totu, su rendhimento dipendhet dae comente benit retzida sa Peràula sua.

Dìcios e Peràula de Deus

Proverbi e Parola di Dio

“Chie semenat bene mezus bodhit”, narat unu dìciu antigu e in cussas pagas peràulas veridadosas si cuant connoschentzia e pratiga de una faina antigoria, cal’est cussa de su massaju, imparada dae babbu a fizu. Ma est unu dìciu chi si podet isterrer a totu sas fainas e puru a su cumportamentu umanu.

In s’Iscritura Sacra si faedhat meda de semenonzu, ma de seguru s’arrejonu pius nodidu a totu est cussu de sa parabula nada dae Gesus e iscrita dae s’evangelista Mateu. Cussu semenadore nachi semenat in s’istrada; in terrinu pedrosu, cun paga terra; in matas de ruu e in terrinu bonu. In s’istrada su semene si l’ant manigadu sos puzones; in su terrinu pedrosu no at postu raighinas bonas e a su sole s’est brujadu; su ruu, pius forte de su tudhu de su trigu, l’at sofocadu; su chi est rutu in su terrinu bonu at dadu frutu de su chentu, de su sessanta e de su trinta pro unu (Cfr. Mt 13, 3-9).

Cussu semenadore, pro su pagu aficu chi ponet a inue che imbolat su semene, nos podet parrer’ unu massaju chi no iscat ite siat semenonzu. Su fagher’ sou paret su contràriu de su chi narat su dìciu nostru, pero nos narat chi sos antigos nostros no tenzant rejone. Est naturale. Cussu semenadore, Gesus, no semenat trigu e tenet àter’intentu: ispramminare in totue sa Peràula de Deus, pro dare sa salvesa a totu.

Pro nois puru Gesus at semenadu. Amos retzidu sa Peràula sua che istradone, terrinu pedrosu, mata de ruu o terrinu bonu chi dat frutu?

TESTO ITALIANO

“Chi semina bene meglio raccoglie”, dice un antico proverbio e in quelle poche parole veritiere si nascondono conoscenza e pratica di un lavoro antichissimo, qual è quello dell’agricoltore, insegnato da padre a figlio. Ma è un proverbio che si può estendere a tutti i lavori ed anche al comportamento umano.

Nella Sacra Scrittura si parla molto di seminatura, ma di sicuro l’argomento più noto a tutti è quello della parabola detta da Gesù e scritta dall’evangelista Matteo. Quel seminatore semina sulla strada; nel terreno sassoso, con poca terra; tra i rovi e in terreno buono. Nella strada il seme se l’hanno mangiato gli uccelli; nel terreno sassoso non ha posto buone radici e al sole si è bruciato; i rovi, più forti del germoglio del grano, non l’hanno lasciato crescere; quello che è caduto nel terreno buono ha dato frutto del cento, del sessanta, del trenta per uno (Cfr. Mt 13, 3-9).

Quel seminatore, per la poca attenzione che pone nel gettare il seme, ci può apparire un coltivatore che non sappia cosa sia seminare. Il suo agire sembra il contrario di quello che dice il nostro proverbio, però non dice che i nostri antichi non abbiano ragione. È ovvio. Quel seminatore, Gesù, non semina grano e ha altro scopo: spargere ovunque la Parola di Dio, per dare a tutti la salvezza.

Anche per noi Gesù ha seminato. Abbiamo accolto la sua Parola come la strada, il terreno sassoso, il cespuglio di rovi o il buon terreno, che dà frutto?