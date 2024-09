Furia, Pd Biella: "Agli Arequipa sfiorato l'incidente, disponibili sederci a un tavolo per rivedere piano manutenzione verde", FOTO

"Ai giardini Arequipa si è sfiorato l'incidente, venerdì 27 settembre, a causa della caduta di due rami accanto a dove giocavano due bambini. Ora il parco è chiuso per accertamenti. Non si punta il dito su nessuno, però basta fare un minimo di ricerche tra le testate locali per renderci conto che qualcosa proprio non funziona nella gestione del verde e nella cura dei giardini e dei parchi pubblici di questa città.

Per limitarci ai giardini Arequipa, il 25 maggio 2023 il maltempo fece precipitare un albero a pochi passi dal liceo G. e Q. Sella. Dieci giorni fa alcuni cittadini hanno scattato le foto in allegato, da cui si vede con grande chiarezza che le potature e le pulizie di inizio settembre non sono evidentemente state completate. Alcuni rami di questi alberi appaiono decisamente pericolanti.

Oggi ci possiamo lamentare col destino crudele, che fa cadere i rami degli alberi, ma la domanda è: come si spiegano queste immagini scattate il 17 settembre? L'assessore Franceschini, che ha risposto stizzito alle opposizioni impegnate a denunciare lo stato di degrado del verde e delle manutenzioni in città evocando più di cento interventi di pulizia e cura del verde in questi ultimi due mesi, può forse trarre qualche insegnamento da queste immagini: se il 17 settembre, a seguito dell'intervento di manutenzione da lui certamente computato nei 100, la situazione è quella descritta dalle foto, è appena normale che i cittadini non avvertano nessun miglioramento nella situazione della città, ed è appena ovvio che al primo colpo di vento qualcosa da quegli alberi possa venire giù.

Ci chiediamo dunque cosa non va nel piano manutenzioni della Città di Biella e siamo disponibili a sederci a un tavolo per rivederlo passo passo, perché stiamo parlando della sicurezza delle persone e su queste cose non si scherza".