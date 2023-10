Giardini di padre Brevi in via Paietta a Biella, una lettrice: "Di Serie B"

Giardini di Via Paietta a Biella (Giardini di padre Brevi). Leggo che il comune sta provvedendo al taglio e alla pulizia delle aree verdi in Biella, sottolineo che sono anni ormai che insisto perché il giardino di Via Paietta venga considerato alla stregua degli altri giardini, e invece è il giardino di "serie B".

Abbandonato a sé stesso, ci sono le piante che cadono sui sentieri, la pulizia dei cespugli non viene mai fatta, sarebbe addirittura meglio se venissero tolti completamente questi cespugli, che ormai sono diventati la discarica di chi non ha voglia di smaltire diversamente i rifiuti (all’interno di un cespuglio c’è addirittura un monitor di un computer).

Per non parlare dell’illuminazione che funziona a intermittenza: un mese si e tre no… ovviamente in questo periodo siamo nel no..E l’assessore lo scorso anno in merito all’illuminazione mi scrisse che necessitava un intervento più radicale che non c’erano fondi, bene è passato un anno e continua ad esserci il problema.

Mi ritengo una cittadina come tutti gli altri, pago le tasse e vorrei che dove risiedo fosse una zona come quella del giardino degli ALPINI o degli AREQUIPA.. che vengono tenuti correttamente, l’erba tagliata, non ci sono i cespugli ricoperti da edera polvere.

Nel giardino di via Paietta, non vengono nemmeno portate via le foglie secche di anno in anno vengono lasciate marcire sui vialetti ormai quasi scomparsi.

Resto in attesa di un intervento radicale da parte dell’amministrazione al fine di portare i giardini ad una condizione di normalità accettabile.