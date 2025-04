Biella, Elisa Francese alla guida del PD provinciale: “Tre punti: circoli, tavoli tematici e amministratori”

Come preannunciato settimana scorsa, Elisa Francese è la nuova segretaria provinciale del Partito Democratico. L'elezione si è tenuta lo scorso 12 aprile nella sede dell'Arci di Biella, dove si è svolta l'assemblea provinciale con la partecipazione di tutti i delegati dei circoli eletti. Francese, candidata unica, succede così a Rinaldo Chiola. Carlo Grosso sarà il vice.

Queste le sue parole: “Ringrazio il partito tutto e l'assemblea per avermi dato, con il loro voto, stima e fiducia. Sono felice ed emozionata nell'assumere questo ruolo così importante. Sono serena perché so che sarò accompagnata dal partito, dalla futura segreteria provinciale, dall'assemblea e dai segretari di tutti i circoli. Sapremo lavorare insieme per il bene del territorio, del partito e della nostra comunità. Sono felice della nomina di Sergio Leone come presidente dell'assemblea, e di Barbara Bancheri, vice presidente. Li ringrazio per aver accettato di accompagnarmi in questo cammino".

"Nei prossimi giorni - aggiunge la nuova segretaria dem - nominerò la segreteria provinciale, portando attenzione alla rappresentanza dei circoli, alle competenze e alle caratteristiche personali dei componenti, affinché possiamo lavorare per il meglio del nostro partito. A livello metodologico vorrei che il lavoro di questa segreteria si concentrasse su quelli che considero i nostri tre punti cardine: i circoli, i tavoli tematici e gli amministratori”.