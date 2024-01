Biella, rami pericolanti ai Giardini Arequipa: intervento di messa in sicurezza (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Vigili del Fuoco in azione ai Giardini Arequipa di Biella per un intervento di messa in sicurezza.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre: una volta sul posto, le squadre hanno tagliato i rami pericolanti degli alberi colpiti, nei giorni scorsi, dalle forti raffiche di vento; inoltre, l'accesso alle aree colpite è stato delimitato proprio per impedire il passaggio dei cittadini.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. Nei prossimi giorni, i tecnici comunali provvederanno a rimuovere i rami.