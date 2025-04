Emergenza povertà, a Biella il PD prosegue la raccolta fondi: “Il volontariato sta facendo miracoli”

Il PD biellese, come già preannunciato, prosegue la raccolta fondi e la distribuzione in supporto all'emergenza povertà.

“Abbiamo consegnato – spiega in una nota stampa - un nuovo carico al centro di accoglienza l'Arcobaleno presso la parrocchia del Villaggio Lamarmora di Biella. Una realtà, anche questa, che da decenni svolge attività di supporto alle tante famiglie in difficoltà nel quartiere. Parlando con i volontari emerge una preoccupante situazione, si rivolgono al centro in due distribuzioni settimanali, 120 famiglie, circa 380 persone di cui il 50% di origine italiana, con lavori precari, spesso anziani. Questo ci racconta che la qualità della vita nella nostra ricca citta è ormai una favola, che tante sono le persone in difficoltà, che se hanno un lavoro è precario, sottopagato, incerto”.

“Da anni il PD biellese, impegnato in prima persona nel volontariato, denuncia la situazione di povertà alimentare, economica, sociale e di solitudine di vita delle persone – si legge nella nota - Spesso inascoltati, da anni vediamo il nostro territorio impoverirsi a causa di politiche miopi. Il volontariato sta facendo miracoli ma mancano i servizi alle persone. Il nostro è un piccolo anche se importante impegno che ripeteremo ancora in questi giorni ma sono le istituzioni che devono acquisire consapevolezza delle difficoltà esistenti e prendere serie e importanti decisioni, non può continuare ad esistere solo questa continua delega totale al volontariato. Su questi temi non bastano gli annunci servono impegni precisi e puntuali”.