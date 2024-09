Giardini Arequipa a Biella, cadono rami su due bambini: il parco resta chiuso

Aggiornamento alle 9,40 di sabato 28 settembre

I fatti hanno i contorni più chiari. In queste ore c'è stata conferma che sotto ai rami che sono caduti si trovavano due bambini. Uno è stato portato a casa dai genitori e all'arrivo dei soccorsi non era già più al parco e non è stato dunque identificato. Il secondo è stato invece portato al pronto soccorso dove però è stato visitato e dimesso poco dopo perchè non ha riportato traumi o ferite che richiedessero un ricovero.

Al nosocomio di Ponderano si sono portati immediatamente anche il sindaco Marzio Olivero e l'assessore ai Parchi e Giardini Cristiano Franceschini per accertarsi dello stato di salute del bambino.

Nella mattinata di oggi un agronomo è già al lavoro per capire lo stato della pianta dalla quale sono caduti i rami e vedere se c'è necessità di abbatterla.

Il parco resta intanto chiuso al pubblico fino al termine delle verifiche.

I fatti

Le notizie sono ancora frammentarie, ma nella tarda serata di oggi venerdì 27 settembre intorno alle 19, sembra che alcuni rami siano caduti dalle piante ai giardini Arequipa a Biella, sotto i quali si trovavano due bambini e uno dei due sia stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza.

Al momento il parco è chiuso al pubblico per le verifiche del caso, seguiranno aggiornamenti.