Le telecamere RAI all'Oasi di Chiavazza, Paola Zago: "Convivo ogni giorno con la paura di quello che potrebbe accadere"

Le telecamere RAI di TV7 del programma di approfondimento “Una finestra sul mondo” nei giorni scorsi hanno compiuto un viaggio nelle RSA italiane in cui vivono oltre 250mila anziani. Spunto del tema sono stati i maltrattamenti agli anziani che sono stati al centro della cronaca dell'ultimo periodo. E tra le realtà che hanno esplorato da vicino c'è anche l'Oasi di Chiavazza, tra le 25 strutture in Italia che si basano sul metodo della dottoressa Letizia Espanoli che ha ideato il modello “Sentemente”. Sono stati intervistati gli ospiti, sono stati catturati dei momenti di vita nella struttura.

"Non giudico gli altri - commenta Paola Zago, direttrice della struttura - , sono questioni molto delicate. Io stesso convivo ogni giorno con la paura di quello che potrebbe accadere. Per quanto cerchi di fare, per quanta attenzione cerchi di mettere, la scheggia impazzita potrebbe sempre esserci. L'importante è lavorare bene con gli operatori. Dopo il Covid le cose sono cambiate tanto, è innegabile. Noi cerchiamo di porre più attenzione sui valori, di lavorare con gli operatori sulla morale, sul loro benessere, oltre che su quello degli ospiti. Nessuno deve essere abbandonato a sé stesso. Noi ci appoggiamo al metodo della dottoressa Letizia Espanoli e assieme a lei stiamo cercando di far crescere la nostra organizzazione proprio lavorando con gli operatori e ponendo l’accento non solo sulle competenze ma anche sui valori e sulle relazioni. Non ci si può tirare fuori, semmai dovesse accadere qualcosa, la colpa è di tutti".