Lions Day: una giornata dedicata alla salute e prevenzione

Domenica 13 aprile si terrà il Lions Day, iniziativa dedicata a far conoscere l’impegno sul territorio dei Lions Club Biellesi, in collaborazione con ASL BI, FAND Associazione italiana diabetici Biella, A.L.I.Ce. Biella- Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale, AMA Biella-Associazione Malattia di Alzheimer e Unione Ciechi Biella, con l’obiettivo di far conoscere l’attività dei club di servizio e offrire consulti informativi gratuiti in un’ottica di prevenzione.

Il Lions Day è una giornata indetta da Lions Club International, in occasione della quale i Lions Club biellesi hanno organizzato una sorta di campus con postazioni dedicate alla promozione della salute presso il Centro Commerciale Gli Orsi, domenica 13 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00. Nello stesso tempo sarà anche un’occasione conoscere da vicino i Club Lions che operano in tutto il mondo per essere al servizio della gente. Il loro motto è infatti “WE SERVE”.

I Lions Club del territorio biellese che partecipano sono:

- Lions Club Biella Host- presidente Massimo Lavarino

- Lions Club Valli Biellesi - presidente Edoardo Vercelli

- Lions Club Biella Bugella Civitas – presidente Annalisa Metallo

- Lions Club La Serra – presidente Marco Romano

- Leo Club – presidente Francesca Maffeo

“La promozione della salute è da sempre uno degli obiettivi principali dei Lions Club” - ha commentato Silvia Ghione, Presidente di Zona – “Per questo motivo i Lions Club biellesi si sono riuniti per realizzare questa giornata di prevenzione e promozione della salute aperta a tutti i cittadini, in cui sono coinvolti i giovani del Leo Club che contribuiscono a far conoscere l’attività del club. Oltre all’ASLBI l’iniziativa si è arricchita dell’apporto di quattro associazioni del territorio, in una logica di rete che è uno dei principi attraverso cui si realizzano i Service dei club”.

I professionisti dell’ASL BI, insieme ai volontari di FAND Biella, A.L.I.Ce Biella, AMA Biella e Unione Ciechi Biella saranno presenti nell’area esterna del Centro Commerciale e nella galleria interna dedicata all’abbigliamento per bambini e ragazzi per offrire gratuitamente consulti informativi su 4 tematiche:

- Salute della donna - con lo staff dell’Ostetricia e Ginecologia si parlerà di contraccezione, maternità consapevole, menopausa e del ruolo dei consultori.

- Ictus e memoria - con lo staff della Neurologia e le associazioni A.L.I.Ce Biella e AMA Biella, per parlare di come l’insorgenza di un ictus può influenzare la memoria.

- Vista e diabete - con la collaborazione delle Strutture di Oculistica e Diabetologia ASLBI, dell'Unione Ciechi Biella e della FAND, si parlerà dello screening del fundus oculi, utile a diagnosticare in tempo la retinopatia diabetica e dell'importanza per i pazienti diabetici di controllare l’acuità visiva. Nel camper posizionato nell’area esterna verrà effettuata una misurazione della pressione oculare con un retinografo.

- Stili di vita - gli Infermieri di famiglia e comunità daranno consigli su alimentazione sana, attività fisica e su come prevenire le cadute in ambiente domestico.

“L’ASL BI ha aderito con entusiasmo all’organizzazione di questa giornata che celebra l’impegno dei Lions Club al servizio del territorio e che in occasione del Lions Day saranno in prima linea per la salute dei cittadini” – ha commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – “In questi mesi l’Azienda Sanitaria sta anche collaborando ad un progetto importante proprio con il supporto dei Lions Club. Un approccio condiviso e sinergico tra enti favorisce certamente una diffusione più ampia e trasversale della cultura della prevenzione e per questo motivo ringrazio, a nome della Direzione Generale, la Presidente di Zona, Silvia Ghione e i Presidenti e i soci Lions Club biellesi per il loro prezioso apporto, unitamente ad A.L.I.Ce., AMA, FAND e Unione Ciechi, sempre al fianco dell’Azienda Sanitaria, che ha collaborato coinvolgendo i propri professionisti, sia ospedalieri che territoriali, che ringrazio per aver offerto il proprio contributo partecipando attivamente all’iniziativa”.