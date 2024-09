Viverone, incontro con l'assessore regionale Tronzano per un centro turistico sempre più attrattivo

Nella giornata di ieri, 25 settembre, si è svolto un incontro di grande rilevanza a Viverone, presso la suggestiva location di Cella Grande, alla presenza dell'assessore regionale al Bilancio e alle Attività Produttive, Andrea Tronzano. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Viverone Massimo Pastoris, alcuni imprenditori locali e rappresentanti sia degli storici investitori che dei nuovi attori economici interessati allo sviluppo del territorio.

L’incontro ha rappresentato un’occasione unica per mostrare all’assessore le potenzialità del Comune e per delineare i progetti di modernizzazione che si intendono presentare alla Regione Piemonte. Durante la visita, sono state illustrate alcune bozze delle iniziative mirate all’ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture locali, con l’obiettivo di rendere Viverone un centro turistico e imprenditoriale sempre più attrattivo e competitivo. Nel corso della riunione, è emerso chiaramente come Viverone stia attraversando una fase di trasformazione, sostenuta non solo da imprenditori che da anni investono nel territorio, ma anche da nuovi soggetti che hanno deciso di puntare sulle potenzialità della zona.

Il Comune sta infatti lavorando a stretto contatto con il tessuto imprenditoriale per individuare le priorità e le azioni necessarie per ridurre il gap infrastrutturale in alcune aree, promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile e integrato. L’assessore Tronzano si è detto particolarmente colpito dalla qualità delle proposte avanzate e dalla passione con cui gli attori locali stanno contribuendo al rilancio di Viverone. Ha inoltre manifestato la disponibilità della Regione a valutare con attenzione i progetti di ammodernamento, in un’ottica di sinergia tra istituzioni e imprese.

L'incontro si è concluso con un forte segnale di collaborazione e con la consapevolezza che il futuro di Viverone, grazie a iniziative concrete e a una visione comune, può portare benefici significativi per tutto il territorio. Le prossime settimane vedranno la definizione dei dettagli progettuali, con l’obiettivo di presentare un piano strutturato che possa ottenere il supporto necessario per il suo sviluppo.