A Candelo Fitwalking for AIL, in occasione della Giornata Mondiale della leucemia mieloide cronica

Sabato 28 settembre, nella Baraggia di Candelo, si svolgerà la Fitwalking for AIL, una camminata non competitiva organizzata per celebrare la Giornata Mondiale della leucemia mieloide cronica e supportare i progetti di assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.

L'incontro è fissato per le 10 presso il parcheggio della Riserva Naturale Orientata delle Baragge.

Dopo la camminata, immersi nei meravigliosi colori della natura, i partecipanti potranno provare tecniche di Yoga, Tai Chi Chuan e Yoga della risata, oltre a divertirsi con i propri amici a quattro zampe in giochi simpatici. La mattinata si concluderà con un delizioso aperitivo.

L'Ordine degli Infermieri di Biella e la dottoressa Loretta Leardini per ADMO saranno a disposizione per fornire informazioni sui corretti stili di vita e sulla donazione di midollo osseo.

È prevista una quota di iscrizione di 10 € per i partecipanti, mentre i bambini fino a 12 anni possono partecipare gratuitamente. A tutti verrà consegnato un kit di partecipazione.