Cordoglio a Biella per la scomparsa di Giuseppina Porcaro, la moglie del vicequestore aggiunto Francesco Cusano

Dolore e profondo cordoglio a Biella per la scomparsa di Giuseppina Porcaro, la moglie del vicequestore aggiunto Francesco Cusano, Medaglia d'Oro al Valor Civile e Vittima del Dovere, ucciso dalle Brigate Rosse 48 anni fa.

Meno di un mese fa, lo scorso 1° settembre, aveva preso parte alla cerimonia di commemorazione, svoltasi come ogni anno presso il cippo evocativo sito in Largo Cusano, a Biella, assieme al figlio Maurizio e alla presenza delle massime autorità locali, regionali e nazionali. Le esequie funebri hanno avuto luogo nei giorni scorsi a Biella in forma strettamente privata. Aveva 88 anni.