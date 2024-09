Biella, atto vandalico al vecchio edificio di via Carso: indagini in corso (foto di repertorio)

Accertamenti in corso circa l'atto vandalico registrato in un vecchio edificio di via Carso, a Biella. Sembra che alcuni calcinacci siano finiti sulla strada. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Stando alle informazioni raccolte, alcuni residenti avrebbero segnalato la presenza di un gruppetto di ragazzini. È successo ieri, 22 settembre.