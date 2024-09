Lessona, Prevostura Mtb: Avondetto non tradisce i pronostici.

Grande spettacolo doveva essere e grande spettacolo è stato a Lessona (BI) per la 25esima edizione de La Prevostura Mtb, una delle classiche più storiche del calendario non solo piemontese. La prova, tappa del circuito Marathon Bike Cup Specialized, ha portato sui sentieri biellesi molti big della mountain bike italiana a cominciare dal campione europeo di cross country Simone Avondetto.

Il campione continentale non ha tradito le attese e sul percorso di 48 km per 1.350 metri ha dominato la scena, prendendosi così anche la rivincita dopo la delusione patita sugli stessi sentieri nel 2022. 1h56’03” il suo tempo finale del portacolori della Wilier-Vittoria con un vantaggio di 2’24” su Stefano Goria (Mentecorpo Cicli Drigani) e 2’30” su Nicola Taffarel (Metallurgica Veneta). Fuori dal podio il compagno di quest’ultimo Jacopo Billi a 2’34” e Lorenzo Trincheri (Scott) a 2’35”. Fra le donne conferma del successo dello scorso anno per la giovanissima Giada Martinoli (Scott), bronzo continentale junior, che in 2h23’33” ha prevalso per 3’17” u Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) e per 3’43” su Laura Squarise (Dream Team).

La manifestazione biellese ha colpito ancora una volta nel segno con ben 276 arrivati (senza contare i giovanissimi in gara nella prova Cross Country per Esordienti e Allievi) e con tantissimi volontari impiegati sul percorso e ai quali va un sentito grazie da parte degli organizzatori degli Amici Mtb Lessona. Grazie anche alla Federciclismo, alla regione Piemonte, Provincia di Biella, Comuni di Lessona e Masserano, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Atletica Biella e a tutti gli sponsor che si sono affiancati al comitato organizzativo e che sono pronti a rilanciare il loro appoggio per la prossima edizione, perché l’appuntamento per il 2025 è già fissa!