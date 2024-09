Come ottimizzare l’uso dell’e-bike: il corso presso la Baraggia Biellese.

Il 29 settembre 2024, gli appassionati di e-bike avranno l'opportunità di partecipare a un corso dedicato all'ottimizzazione dell'uso delle biciclette elettriche. Organizzato dall'associazione Evergreen Bike presso la suggestiva Baraggia Biellese (Grissinificio Tre Spighe), l'evento sarà condotto da istruttori nazionali CSEN-CONI iscritti all'albo, con un programma che si estenderà dalle 9:00 alle 17:00, con ritrovo alle ore 08:45.

Il corso, strutturato in tre fasi, prevede lezioni teoriche e pratiche:

- Posizionamento e tecniche di base: i partecipanti impareranno come gestire correttamente la posizione sia in salita che in discesa, l’uso ottimale dei freni e la mappatura dei percorsi in base al terreno.

- Superamento ostacoli: verranno fornite nozioni su come affrontare radici, scalini e piccole compressioni.

- Tecniche in curva: bilanciamento del peso nelle curve e curve in contropendenza.

Il costo è di soli 15 euro per la copertura assicurativa e le iscrizioni sono aperte fino al 26 settembre 2024, per un numero limitato di 15 partecipanti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’organizzazione tramite e-mail all’indirizzo info@evergreenbike.net o chiamare i numeri 3356975282 e 3493751920.

Un'occasione imperdibile per migliorare le proprie capacità e godere appieno dell’esperienza su e-bike!