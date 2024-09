41° Rally Città di Bassano: il Biellese Corrado Pinzano chiude la gara in 2° posizione assoluta

Un’ottima stagione per un pilota sempre più maturo. Attimi trepidanti per il risultato nel Campionato Italiano.

Una gara emozionante ricca di colpi di scena, Pinzano si aggiudica il secondo posto assoluto, a seguito di un vero duello in una gara dove non si è risparmiato. Una stagione di grande dedizione e impegno per il pilota e imprenditore biellese, che in questi minuti è in trepidante attesa per le sorti del Campionato Italiano.

Nel Rally Città di Bassano affiancato dal navigatore Mauro Turati sulla Volkswagen Polo Gti R5, un ottimo secondo posto al termine di una battaglia avvincente con Giuseppe Testa. I due, in grandissima forma, si sono scambiati più volte la seconda posizione, con Pinzano che ha preso il sopravvento grazie a due momenti decisivi sulla Valstagna. Il distacco tra Pinzano e Testa, che correva su Skoda Fabia RS Rally2 con Gino Abatecola, è stato di soli 2.4 secondi, lasciando tutti con il fiato sospeso. In testa alla classifica, Marco Signor, al debutto con la Toyota GR Yaris Rally2, ha dominato la competizione sin dallo shakedown, mantenendo un vantaggio di 18,1 secondi. Nonostante la lotta serrata alle sue spalle, Signor è riuscito a gestire la gara senza commettere errori, consolidando la sua leadership fino alla fine.

L’entusiasmante duello ci lascia con un finale ancora incerto e domani, probabilmente, arriverà l’ufficialità del campionato.