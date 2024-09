Lavori sulla tangenziale, attenzione ai rallentamenti

Attenzione alla viabilità: fino al 20 settembre Anas ha messo in programma un nuovo cantiere che interesserà un tratto di strada appena dopo il ponte della tangenziale verso i tunnel.

In particolare sono stati messi in programma lavori di ripristino della pavimentazione, che prevedono l’istituzione del senso unico alternato nei tratti interessati dall’intervento.

Non sono dunque esclusi rallentamenti considerato anche il fatto che ha ripreso la scuola e sono dunque in circolazione in determinati orari sia più auto che moto e bus.