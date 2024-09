Tor des Géants, Rocchi al 37° posto: Vineis e Eulogio chiudono 44° e 68° al Tot Dret, Rinaldo ancora in gara

Continua senza sosta la gara dei biellesi al Tor des Géants. Ad ora, conduce Nicola Rocchi, posizionato in 37° posizione. Alle sue spalle Alessandro Scaglia (al 80° posto), Chiara Tallia (124°), Claudio Bocchino (134°), Alberto Parolin (178°), Riccardo Girardi (219°), Stefano Pezzuolo (266°), Patrick Pelle (280°), Enrico Correale (358°),Valentina Guelpa Rolone (510°), Giuseppe Natale (581°) e Luca Travostino (613°).

Lasciano la gara Martino Platini e Filippo Lometto, così come Alessandro Delpiano, Matteo Dovana, Iacopo Falanga, Maurizio Ferraris, Mattia Mura, Stefano Rosso e Daniele Tortelli, impegnati nel Tot Dret. Da segnalare le eccellenti prove di Umberto Vineis (La Vetta Running) e Riccardo Eulogio (Biella Running) che hanno chiuso in 44° e 68° posizione mentre resta in corsa Luca Pianoforte (129°). Infine, nel Tor 450, non si ferma la marcia di Alfio Rinaldo: al momento è nella top 100.