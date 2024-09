Verrone, terminate le asfaltature

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di asfaltatura in diversi tratti di strade del Comune di Verrone.

In particolare si è proceduto alla manutenzione straordinaria in parte di via Vittorio Emanuele II, Strada del Bosco, via dei Gorghi, via Favone, via IV Novembre, via XXV Aprile e nei pressi della rotonda tra via Castello e va Aldo Moro.

Il valore del progetto era di 200 mila euro. "I progetti erano pronti in aprile - spiega il vice sindaco Cinzia Bossi - ma non c'erano ditte disponibili ad occuparsi dell'intervento e abbiamo iniziato dopo. In questi giorni procederemo con la segnaletica. Resta ancora da fare la via dove sorgerà il nuovo nido, ma aspettiamo perchè al momento c'è un grande via vai di camion e non avrebbe senso fare un lavoro per poi doverlo rifare a cantiere chiuso".