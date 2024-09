Borriana, tre ragazzi della scuola media premiati dagli Alpini di Ponderano

Nove ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Ponderano sono stati premiati durante il 90° Anniversario degli Alpini di Ponderano, i quali hanno contribuito alle borse di studio. Tra questi, Sofia Carnio, Adele Trapella e Gregorio Biola, sono di Borriana. Per questo motivo il Comune esprime il proprio ringraziamento alle penne nere di Ponderano.

“A nome di tutta l’Amministrazione– dichiara Linda Rodani, vicesindaco e assessore all’Istruzione – siamo profondamente grati al Gruppo Alpini di Ponderano, che dando un prezioso contributo, ha erogato queste 9 borse di studio ai ragazzi più meritevoli, che sono stati individuati dal dirigente scolastico e dagli insegnanti in base al rendimento scolastico mantenuto. Tra i beneficiari con molto orgoglio vantiamo anche i nostri tre ragazzi. Ci teniamo a ringraziare di tutto cuore gli Alpini per questo immenso gesto, incentivare lo studio e i ragazzi meritevoli è quando più giusto si possa fare, e motivo di onore sia per chi riceve, che per chi da”.