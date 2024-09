Biella, al di là del Cervo...il nulla?

Via Milano ancora ancora, ma a Chiavazza le attività come fanno a vivere? Io ho un'attività ormai da anni e mi sto seriamente chiedendo se è il caso di restare qui o andare al di là del Cervo, perchè qui via Rosazza e via della Vittoria, un tempo fulcro delle attività, oggi hanno tutte le vetrine spente..piano piano i negozi hanno abbassato tutti le serrande, a parte qualche temerario che ha avviato l'attività e secondo me ha fatto molto bene, ma è dura, diciamocelo. Manca vitalità, energia.