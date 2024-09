Da San Francisco a Biella il Silent Book, per leggere in compagnia scoprendo i ristori locali

Dal 2023 un ragazzo e una ragazza del biellese hanno abbracciato l’idea del silent book club, proposta da due donne americane.

Ginevra de la Mare e Laura Gluhanich, di San Francisco amano la compagnia degli amici e la lettura ma trovano che i tradizionali club del libro fossero spesso incentrati sulla competizione per discutere dei capitoli piuttosto che goderseli appieno.

Così nel 2012 è nato il Silent Book Club, con l'unico scopo di godersi libri, amicizia e bevande senza la pressione di dover discutere o analizzare. In questo club non ci sono letture assegnate: ciascun membro porta il proprio materiale di lettura, che sia un ebook, un audiolibro, un libro di testo o un fumetto. Gli incontri sono gratuiti e mirano a sostenere le attività locali. E il Silent Club Book, che si concentra sulla creazione di comunità accoglienti e inclusive è una realtà anche a Biella. Tutti sono i benvenuti e chiunque può unirsi o avviare un capitolo. Su Instagram è sufficiente cercare “silentbookbiella".

Il prossimo evento a Biella sarà sabato 14 settembre alle 14.30 presso il Castello di Montecavallo Via per Chiavazza 30 Vigliano B.se, per partecipare scrivi una mail a silentbookbiella@gmail entro l’11 settembre.

Amici e perfetti sconosciuti si riuniscono in un luogo prestabilito, ordinano cibo o bevande, e si immergono in un'ora di silenziosa lettura condivisa. Alla fine dell'ora, i partecipanti sono liberi di socializzare o di rimanere in silenzio, a loro scelta.

Le fondatrici scrivono sul loro sito come la lettura con gli amici arricchisca le loro vite e le renda semplicemente felici. Ascoltare ciò che le persone leggono, mettere da parte i telefoni per essere social dal vivo, è più reale perché si respira la stessa aria e si apprezza il momento senza aspettarsi un cuore su Instagram.

Buona lettura