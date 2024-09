Rally & Co: gli appuntamenti del fine settimana.

Il fine settimana di Rally & Co sarà caratterizzato dell’impegno su due fronti, si parte con la gara di casa, valida per il campionato italiano fuoristrada: si correrà a veglio, sul circuito Bernardo Seletto. Presente con ambizioni di podio l’inossidabile coppia formata da Alberto Gazzetta e Denis Cortese, che daranno il massimo sulla loro Ford Fiesta Proto di classe B1, mentre con una jeep in classe B2 al via i velocissimi Valsesiani Simone Lanfranchini navigato da Sabrina Panizza. Sulla Suzuki Vitara (rialzata per questa stagione) di gruppo A presenti i giovani Paolo Gazzetta e Francesco Foglia, mentre sulla Suzuki Vitara ma di gruppo B ai nastri di partenza l’inedita coppia formata da Andrea Pizzato navigato da Luca Pieri.

Al Rally del Rubinetto con partenza ed arrivo da San Maurizio d’Opaglio al via con il numero 19 sulle portiere, si riforma la storica coppia Graziano Boetto e Giuliano Santi, questa volta a bordo di una Skoda Fabia rally 2. Saranno 2 le prove speciali sabato (Mottarone ripetuta), mentre domenica il programma prevede 5 tratti cronometrati tutti in Valsesia per un totale di 67 km.