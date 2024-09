Ippon 2 Karate, 7 medaglie alla XII Turin Cup

Dopo la pausa estiva, ottimo esordio di stagione agonistica per la Ippon 2 alla Turin Cup, gara internazionale di karate che si è tenuta in questo fine settimana al Palamaggiore di Leinì.

La competizione, svolta con una impeccabile organizzazione, ha avuto la partecipazione di 450 atleti di alto livello tecnico provenienti da 113 squadre di 10 nazioni. Tre ori, un argento e tre bronzi, il bottino ottenuto dagli atleti della compagine biellese.

Vincono l’oro: Alessandro Demargherita SE, Marta Buono U21 e Filippo Mosca JU; medaglia d’argento per Assia Fierro U14; bronzo per Clarissa Barbera U21, Lorenzo Marinone CA e Aurora Fattori U14. Mattia Monteleone si classifica quinto negli U14 mentre si fermano al primo turno Inas Nahal negli JU e Francesca Magliola nei CA. In virtù di questi risultati, la Ippon 2 ottiene il quinto posto tra tutte le società partecipanti.

Grande soddisfazione per il maestro Feggi e l’allenatore Taglioretti che hanno seguito gli atleti in gara e hanno raccolto i risultati del lavoro svolto durante il mese di agosto. Da domani 2 settembre presso la palestra di Corso Pella 19 riprenderanno le lezioni per tutti i gruppi.