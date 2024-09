Chiavazza: Odore di gas in via Coppa, sopralluogo minuzioso dei Vigili del Fuoco - foto newsbiella

Intorno alle 19 fi oggi, 2 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Coppa per verificare una eventuale perdita di gas ed eventualmente individuarne la provenienza, dopo essere stati allertati dai residenti che appunto hanno avvertito un forte odore del combustibile. Al momento sono ancora in corso i controlli che in questo caso sono molto meticolosi.