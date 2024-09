Coppa Italia Giovanile: Mountain-Bike Oasi Zegna alla 4° prova di Borno (BS) FOTO

Ancora una Vittoria molto importante per il nostro Alessandro Garbaccio che, sfruttando il suo perfetto stato di forma, si è imposto anche nella 4 prova della Coppa Italia. È stata una gara dall’esito incerto fino alla fine, che ha condotto soprattutto con la testa prima che con le gambe e che ci rende molto ottimisti per il suo futuro nella categoria Juniores l’anno prossimo.

Si conferma anche la nostra Aurora Orrù che con questo Bronzo suggella una splendida stagione al suo esordio nelle categorie agonistiche, in cui l’unica gara spiacevole è stata al Campionato Italiano di Gorizia per via di una brutta caduta nelle fasi iniziali, che poi l’ha costretta al ritiro, ma siamo certi che arriveranno momenti ricchi di soddisfazione.

Ottimo risultato anche per il nostro Marco Vigna che non molla mai e si aggiudica un buon 23° posto.

Buoni piazzamenti anche per i nostri Esordienti al 1° anno: “Continuate così, siete nella categoria più numerosa, siate tenaci e resilienti, ascoltate sempre i consigli dei vostri tecnici e vedrete che le soddisfazioni arriveranno”.

Categoria Allievi 2° Anno:

Vittoria per Garbaccio V. Alessandro nella categoria Allievi 2° anno;

23° posto per Marco Vigna;

Categoria Donne Esordienti 1° anno:

3° posto per Aurora Orrù;

Esordienti 1° anno:

40° posto per Foglia Matteo

41° posto per Ballada Martino

53° posto per Cerri Riccardo

Un plauso anche a tutti nostri giovanissimi e in particolare ai nostri G6 che ieri, nella gara di Ghislarengo, si sono distinti con un ottimo 2° posto di Gasparella Samuel e 6° posto di Berlusconi Daniel che fanno ben sperare per il loro esordio nelle categorie agonistiche nella prossima stagione.

Questi risultati e questo entusiasmo è merito anche di tutti i nostri istruttori, Giorgio ed Enrico Tura tecnici della Mtb di lungo corso che da oltre 20 anni si spendono per i giovani, coadiuvati instancabilmente dai nostri maestri FCI Marco Rondina, Massimo De Marchi, Beatrice Tura, Lisa Ferri con la preziosa collaborazione di Michela Foglia e Manuela Rista Penne e poi a tutti i fantastici genitori dei nostri ragazzi sempre pronti a dare una mano in ogni occasione, a voi tutti vanno i più sinceri ringraziamenti da parte del nostro team.

Never give-up!

Orange power!