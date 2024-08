Pallavolo: Matilde De Carlini new entry del Team Volley

Seconda new entry nel roster 2024/25 del TeamVolley, verso la terza stagione in Serie B2 nazionale. Si tratta di Matilde DE CARLINI, centrale classe 2006. Originaria di Vigevano e prodotto del settore giovanile della Igor Volley, conosce già bene la categoria. Il suo esordio è avvenuto con le pavesi del Certosa, mentre nell’ultima annata Matilde ha indossato la gloriosa maglia delle varesine di Orago.

Queste le prime parole di Matilde DE CARLINI da biancoblù: «Mi sento pronta ad intraprendere questa nuova avventura al TeamVolley. Ho conosciuto le compagne, non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra con loro. Coach Fabrizio Preziosa e l’intero staff tecnico mi hanno fatto una bella prima impressione, mi sono trovata bene fin dai primi allenamenti che ho fatto a Lessona. Sono competenti, decisamente attrezzati e attenti ad ogni particolare della pallavolo. Da Vigevano non è precisamente una passeggiata, ma a convincermi a scegliere il TeamVolley è stato il modo di lavorare di questa società durante il mio periodo di prova. Ho trovato un bell’ambiente, che non ci fa mancare assolutamente nulla. Ci crediamo e speriamo di fare un buon campionato, lavorando sempre per migliorarci durante la settimana per raggiungere così i nostri obiettivi di squadra».





A darle il benvenuto è il direttore sportivo Marco MOTTO: «Il nostro staff tecnico è convinto che Matilde sia una ragazza con un ottimo potenziale. Contiamo di poter lavorare con lei in un percorso di miglioramento, siamo certi che lei si impegnerà al massimo. Lo ha già dimostrato negli allenamenti di prova. È consapevole di quanto debba ancora fare per raggiungere i suoi obiettivi personali, che diventeranno poi quelli di squadra. Con l’aiuto di tutti, si può fare. Contentissimi di averla con noi: anche a lei va un “benvenuta” e un “in bocca al lupo!”».