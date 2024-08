Altra conferma in casa TeamVolley, Giorgia Fallarini (ri)alza il muro

La lista delle conferme in casa TeamVolley – verso la terza stagione consecutiva in Serie B2 nazionale – si completa con Giorgia Fallarini. Una giovanissima centrale classe 2005 che, dopo aver mosso i primi passi nella sua Novara, ha maturato esperienze di livello nella Futura Giovani di Busto Arsizio e nella selezione regionale piemontese. Dopo il settimo posto della scorsa primavera, torna a Lessona decisa a migliorarsi.

Il commento di Giorgia Fallarini: «L’anno scorso al TeamVolley mi sono trovata bene. Ho apprezzato molto il senso di famiglia percepito all’interno della squadra, ma anche come lo staff tecnico ha strutturato gli allenamenti. Tra le tante, sono queste le motivazioni principali che mi hanno convinta a rimanere. Per questo, quella di restare non è stata una decisione troppo difficile da prendere. Nella prossima stagione mi aspetto di divertirmi e di dare il massimo in allenamento e in partita, cogliendo anche i frutti di tutto ciò. A livello personale vorrei migliorare tecnicamente nei fondamentali in cui ho ancora qualche lacuna, imparando anche nuovi concetti sul piano personale. Prospetto una bella e impegnativa stagione».

Il “bentornato” del direttore sportivo Marco Motto: «Giorgia ha già disputato una stagione con la nostra maglia e siamo davvero felici di poterla confermare a Lessona. Abbiamo potuto apprezzare l’impegno che mette in settimana, cercando di migliorare continuamente. I margini di crescita ci sono ancora, speriamo di poterla aiutare a perfezionare il suo talento. Lei a sua volta potrà dare una mano importante alla squadra nel corso della stagione: crediamo in tutto il gruppo, per poter lavorare in serenità e raggiungere gli obiettivi prefissati. “Ben rimasta” anche a lei!».