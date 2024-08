Motori, Biella Corse torna in pista: i risultati del fine settimana

Rally Città di Torino “moderno”

Al 39° Città di Torino, fra le vetture moderne, hanno corso un equipaggio e tre navigatori.

Come equipaggio hanno gareggiato i giovanissimi Nicolò Iannino e Beatrice Marchetto, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2 1600). Hanno condotto un’ottima gara, piazzandosi al termine al terzo posto di classe, ottavi di gruppo e ventinovesimi assoluti. Da sottolineare il secondo posto conquistato nella categoria “Under 25”.

Fra i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Tiziano Pieri, in gara con Filippo Serena su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5 >2000). Si sono piazzati al sesto posto assoluto, di gruppo e di classe.

Stefano Bruno-Franco, invece, finalmente di nuovo in gara, in questa occasione ha affiancato come già in passato il pilota Bruno Godino su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5 >2000). Hanno chiuso la gara noni di classe e di gruppo e al 21° posto assoluto.

Infine, il biellese Andrea Viola, che ha gareggiato con Daniela Barbero su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2 1600). Hanno concluso la gara quinti di classe, undicesimi di gruppo e trentacinquesimi assoluti.

Rally Città di Torino “storico”

Contestualmente al rally delle “moderne”, si è corso anche il 13° Rally Storico Città di Torino, dove ha gareggiato, disputando un’ottima gara, la navigatrice biellese Veronica Gaioni. Al via a fianco del canavesano Daniele Ferron sulla Opel Kadett GT/E “di famiglia” (raggruppamento 3, gruppo 2, classe 2000) hanno infatti vinto classe e raggruppamento, piazzandosi al termine sul secondo gradino del podio. “Finalmente un podio assoluto” ha commentato al termine la navigatrice; “abbiamo anche provato a fare i primi ma, pur vincendo due prove speciali su cinque, non ci siamo riusciti. Complimenti comunque al mio pilota che ha guidato magistralmente l’Opelina del babbo!”

Rally del Sebino

Un equipaggio e tre navigatori Biella Corse hanno invece preso parte al 12° Rally del Sebino, che si è corso sabato 24 e domenica 25 agosto, fra le province di Bergamo e Brescia.

L’equipaggio avrebbe dovuto essere formato dai Reghenzani padre e figlio ma all’ultimo Daniel non è potuto essere della partita e così, in gara, Antonio Reghenzani è stata affiancato alle note da Nicolò Tremonte. Al via con la loro Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5) hanno chiuso secondi di classe, trentunesimi di gruppo e al 77° posto assoluto.

Poca fortuna, invece per i navigatori al via. Al traguardo è giunta solo l’ormai esperta Jessica Rosa, che ha affiancato Cristian Grimaldi su di una Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6). Hanno chiuso terzi di gruppo e di classe, al 27° posto assoluto.