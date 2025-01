Mosca1916, numeri record nel 2024 con 140mila entrate nel negozio di Biella

Sono numeri importanti quelli annunciati da Mosca1916 al termine di questo periodo di festività e che ha visto totalizzare allo storico negozio del centro numeri record con quasi 20.000 ingressi nel solo mese di dicembre - in aumento rispetto al 2023 - e chiudere il 2024 volando oltre le 140mila entrate.

Un successo che sembra non risentire dello spopolamento del centro, ma che anzi crea un traino insostituibile per via San Filippo e dintorni, una delle zone più vive a livello commerciale in centro città. Quasi mezza Biella, solo in occasione delle festività, è stata quindi accolta nello storico negozio chi per confezionare un box regalo, chi per acquistare l’iconica e squisita carne di bue grasso e chi ancora per la aiutarsi nei pranzi e cene delle festa con qualche golosità della rinomata gastronomia.

Il bilancio dice Alberto Mosca - alla guida dell’azienda di famiglia - è positivo: “Il nostro negozio ha una clientela molto fidelizzata che ci frequenta anche più volte a settimana, ma sono tantissime le persone che entrando magari per la prima volta e sentono quella magia di entrare in un luogo per alcuni aspetti un po’ fuori dal tempo”.

Mosca1916 è infatti un negozio atipico per come intendiamo oggi il commercio alimentare, pur ovviamente avendo adottato sistemi più al passo con i tempi come il take away e la collaborazione con Deliveroo o Satispay, mantenendo comunque come base il rapporto umano e il servizio al cliente. Il banco che va dai formaggi alla polleria è un susseguirsi di qualità e ricerca nel prodotto e si sviluppa per più di 40 metri, difficile trovare negozi simili.

“L’aspetto che voglio contrastare è il pregiudizio del negozio boutique” dice ancora Mosca “la qualità che vogliamo garantire ha sicuramente un prezzo , ma un consumatore attento potrà vedere che sui prodotti di consumo normale, dalla carne macinata alle uova locali, da un buon pezzo di formaggio ad una bottiglia di vino a marchio Mosca1916, quella piccola differenza di prezzo rispetto al supermercato è ampiamente ripagata dal piacere a tavola. Da circa un anno mettiamo in promozione per tre settimane due prodotti a rotazione per reparto, è stata un’iniziativa molto apprezzata dai nostri clienti”.

Un altro elemento chiave di questo successo che ci confida Mosca è il fare quanto più possibile in casa, sotto l’attento occhio della famiglia. In azienda lavorano più di trenta figure con un’età media intorno ai 40 anni: l’esperienza di lavoro viene dunque passata ai più giovani che con entusiasmo e passione portano avanti un progetto di solide fondamenta basate sulla qualità che dura ormai da più di un secolo.