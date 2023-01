Bolle di Malto finisce su Italia 1

Bolle di Malto finisce su Mediaset. A darne notizia gli stessi organizzatori della nota rassegna estiva biellese sui propri canali social. La manifestazione, infatti, è comparsa in un servizio di approfondimento curato da Beppe Gandolfo, andata poi in onda su Studio Aperto Mag, in programma su Italia 1.

“Nel 2015, le mani erano solo 4, le idee tante e l'obiettivo uno – si legge sulla pagina Facebook di Bolle di Malto. Nel 2022, le mani non le contiamo più, sono quelle dei volontari di #BollediMalto che, con l'unico scopo di fare qualcosa per il proprio territorio e per il bene comune hanno creduto nel progetto. Come ogni sogno la sua realizzazione richiede energia e il superamento di tante difficoltà, ma oggi questo nuovo traguardo - che non è l'arrivo - ha trasformato la fatica e il rumore in gioia. Grazie a tutto il mondo Bolle di Malto, questo è per voi”. Segue poi il servizio targato Mediaset.