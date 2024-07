Bolle di Malto, meno di 2 mesi all'evento di Biella: 22 birrifici e musica di Roy Paci

L’ottava edizione di Bolle di Malto torna a Biella dal 29 al 2 settembre. La città si conferma capitale della Birra artigianale con un programma enogastronomico e di intrattenimento a tutto tondo. 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d’Italia con 300 stili di birra differenti e 22 food truck pronti a guidare i visitatori alla scoperta degli street food più iconici dello stivale.

E ancora 3.000 minuti di concerti di musica dal vivo con artisti locali, esordienti, e band internazionali del calibro di Roy Paci, che accompagneranno la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale. Inoltre, per il week end del 31 agosto e 1 settembre Bolle di Malto raddoppia, con l’apertura di tutti gli stand dalle ore 11.00 per offrire alle famiglie e ai visitatori un’esperienza all’insegna del gusto e del divertimento. Se la passata edizione è stata quella dei record con più di 110mila presente e 125mila bicchieri di birra spillata, quest’anno l’organizzazione punta ancora più in alto.

“Nel 2025 Bolle di Malto festeggerà un importante compleanno: quello dei 10 anni” – sottolinea Raffaele Abbattista, fondatore di Cortocircuito l’Associazione che organizza l’appuntamento. “Ci auguriamo di poter spegnere queste candeline trasformando Bolle di Malto in un evento internazionale, una vera fiera della birra dedicata a tutta la filiera: da chi produce a chi vende, ma anche chi tratta i materiali per la produzione. Il tutto senza mai perdere la dimensione della festa e l’alto valore sociale della manifestazione perché Bolle di Malto è prima di tutto un evento ad altro impatto sociale, organizzato e diretto dai volontari sotto la cultura del bene comune”. Previsto nei giorni di Bolle di malto anche il lancio della terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana, un momento di confronto e di prospettiva del settore birraio che secondo i dati di AssoBirra nel 2023 ha raggiunto una produzione pari a 17,4 milioni di ettolitri e un consumo complessivo di 21,2 milioni di ettolitri.

Nello spazio di Arena Bolle centinaia di esperti del settore provenienti dall’Italia e dall’estero condivideranno la loro esperienza attraverso convegni, dibattiti e speech in cui si parlerà delle ultime novità in fatto di birra artigianale, della comunicazione del prodotto, e dei nuovi trend che coinvolgono il settore come ad esempio l’affermarsi dei consumi di birra low e no alcol. Arena Bolle sarà anche il luogo dove saranno insigniti del prestigioso riconoscimento “Bolle di Malto | Città di Biella” i birrifici che sapranno distinguersi per Creatività, Sostenibilità e Collaborazione. Tutte le giornate saranno scandite dalla musica grazie a concerti di intrattenimento che alterneranno sul palco i grandi nomi della musica e artisti emergenti. Tra le novità di quest’anno Bolle di Malto Sour Jazz in programma dal 30 agosto al 1 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Monte a Biella. La Rassegna, all’interno del prestigioso circuito del Piemonte Jazz Festival, coniuga due pilastri culturali di grande rilevanza: la birra artigianale e la musica jazz.