Viene segnalata un'auto a bordo strada, pericolosamente in bilico. Alla fine, si scopre che è stata rubata. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme agli agenti della Polizia Stradale. A quest'ultimi il compito di accertare l'accaduto.

Il mezzo si trovava sulla Settimo Vittone, nel comune di Donato, poco prima della galleria che conduce ai comuni dell'Eporediese.