Festa dei Giovani di Cavaglià, le immagini più belle FOTO

Anche quest'anno come sempre è stata una vera esplosione la Festa dei Giovani di Cavaglià edizione 506. Tra appuntamenti vari, musica, cibo e sport e soprattutto tanto divertimento, e l'investitura del nuovo Priore, Giulio Macchieraldo.

Non sono mancati la visita agli ospiti dell’infermeria Cesare Vercellone casa di riposo, in compagnia della Filarmonica di Cavaglià, la sfilata lungo le vie del paese e la deposizione della corona in memoria dei Caduti, la Cena degli ex priori e le giostre.

Undici giorni di allegria e divertimento, fino al 19 agosto, ma non senza novità. Tra queste due appuntamenti dove protagonista è stato il rock.

E ora? non resta che darsi appuntamento all'edizione 507!