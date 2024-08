"Pozzo-La Marmora" di Biella, nuova casa de la Juventus Next Gen

Dalla stagione 2024/2025 il "Pozzo-La Marmora" di Biella, oltre a tutte le gare interne della Juventus Women, ospiterà anche tutti i match casalinghi della Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus, l'Under 23, che fin dalla sua nascita nel 2018 ha sempre disputato gare interne al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

Ora è ufficiale: la formazione allenata da Paolo Montero avrà una nuova casa e la gara d'esordio nel nuovo impianto coinciderà con la prima giornata di campionato, in programma venerdì 23 agosto.

Un cambiamento importante per i nostri giovani bianconeri che, dall'anno della nascita della Seconda Squadra – nell'estate del 2018 – avevano sempre disputato le gare interne al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.

Ora, dunque, una nuova casa li attende! Appuntamento fissato, come detto, per venerdì 23 agosto alle ore 20:45 per il primo incontro del Girone C di Serie C. Contro l'Audace Cerignola sarà la prima volta. Un nuovo inizio.

Prima di tale data, però, i bianconeri avranno modo di giocare nel loro nuovo impianto casalingo: in amichevole, con il Lecco, nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, alle ore 18:00. La gara verrà disputata a porte chiuse.

Inoltre, proprio oggi – venerdì 16 agosto –, partiranno le vendite in vista della gara contro la formazione pugliese, con tante novità tutte da scoprire.