Juventus Next Gen a Biella: anche un'occasione di promozione turistica

Si chiama Next Generation ma è la serie C,, una lega pro anticamera della fuera pallonara delle serie più accreditate che sanno sfornare i futuri campioni soprattutto delle grandi quadre. Finora quelle che ne hanno approfittato sono la Juventus, il Milan e l’Atalanta che sono state spalmate nei tre gironi in cui è diviso il campionato. Il Lamarmora Pozzo è stato scelto dalla squadra bianconera di Torino quale luogo deputato per provare le giovani promesse.

Biella grazie allo sport e alle scelte lungimiranti compiute dalla Pubblica Amministrazione diventa così il luogo ideale per trovare i migliori che in futuro calcheranno palcoscenici più prestigiosi. Montero head coach della Juve potrà così provare i suoi giocatori sul manto erboso biellese.

Un'occasione in più per il pubblico per vedere a prezzi contenuti le casacche bianconere. Dopo la Juve Femminile ora i giovani della Next Gen. Un'attività utile che porterà a Biella le migliori squadre del Sud tra cui nobili decadute come Catania, Avellino, Foggia e Messina, ma anche team di grande spessore come Taranto Sorrento, Monopoli e Latina. Un'occasione anche di promozione turistica.