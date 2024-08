Furto nella giornata di ieri martedì 13 agosto al Tigotà in viale Macallè a Biella.

Una donna ha tentato di uscire dal negozio con 50 euro circa di prodotti per l'igiene intima, ma è stata notata quindi fermata dal personale, ed è stata infatti trovata in possesso della merce non pagata. Il fatto è accaduto intorno alle 12. Sul posto sono arrivati i Carabinieri.

Il responsabile dell'attività di è riservato di sporgere denuncia e querela.