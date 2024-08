Viverone, Borse di studio Teresa Bertoldo, chi sono i rappresentanti comunali in commissione

Il Comune di Viverone ha istituito cinque borse di studio in onore di Teresa Bertoldo, riservate ai suoi studenti residenti che desiderano proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo. Sarà data priorità agli studenti più meritevoli e capaci, nonché a coloro che versano in condizioni economiche svantaggiate, e in questi giorni il Comune ha provveduto alla nomina dei rappresentati comunali in commissione per l'erogazione della borsa di studio.

In particolare i Consiglieri Comunali sono due, di cui uno in rappresentanza della minoranza e sono stati eletti Tafaj Enita e Sabbioni Carlo Angelo.