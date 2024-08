Viverone, grosse novità sul pre e post scuola

A seguito della riunione informativa tenutasi lo scorso 1° agosto, il comune di Viverone comunica l'intenzione di procedere all’attivazione del servizio di dopo scuola per il prossimo anno scolastico. Per l'occasione, si parlato anche del pre scuola e sono stati raccolti i dati sulle effettive esigenze dei genitori.

Come riportato sui propri canali social, il servizio di pre scuola verrà attivato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria. Il doposcuola, invece, verrà attivato nel seguente modo: per l'infanzia dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.30; per la primaria classi 1° e 5°, dal lunedì al venerdì dalle 16.19 alle 17.30; classi 2°, 3° e 4° lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.19 alle 17.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30. Sarà garantito il tempo mensa per gli alunni di 2°, 3° e 4°.

“I servizi verranno attivati con un minimo di 10 bambini – spiegano dal Comune - Gli stessi verranno resi gratuitamente ai residenti di Viverone a patto che venga garantita la frequenza annuale di almeno il 70% (assenze scolastiche escluse); in caso contrario verrà richiesto alle famiglie un contributo di compartecipazione. Tutti i genitori interessati sono invitati a manifestare la propria adesione restituendo il modulo ricevuto a mezzo mail, reperibile anche sul nostro sito istituzionale”.