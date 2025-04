Bullismo e cyberbullismo: il progetto #Bastaparole fa tappa a Biella con MABASTA, VIDEO

Oggi al centro commerciale I Giardini si parla di bullismo e cyberbullismo, nell'ambito del progetto #Bastaparole, un'iniziativa promossa da Odos Group in sette Centri Commerciali di loro gestione tra i quali questo di Biella.

Al centro dell’iniziativa c'è il testato "Modello Mabasta", ideato dai giovanissimi animatori del movimento anti bullismo MABASTA, il cui leader è Mirko Cazzato che oggi, qui a Biella, ha incontrato i giovani delle scuole.

Ma che cos'è il bullismo, come si manifesta e come le istituzioni cercano di combattere questa piaga e prevenirla? In questa giornata si affronteranno questi temi.