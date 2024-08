Le corse della settimana di newsbiella.it

Questa settimana si core a Ponderano, dove torna la non competitiva con camminata abbinata: "Pundran an corsa" organizzata dall’Oratorio S. Lorenzo di Ponderano, con partenza alle 18 del 10 Agosto. L'evento è inserito nel programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

La corsa è alla sua undicesima adizione ed è organizzata in collaborazione con l'ASD Gaglianico. Si tratta di un'iniziativa pro casa alpina San Giovanni.

Le iscrizioni si faranno davanti all'oratorio dalle ore 17 lo stesso giorno dell'evento.

Per informazioni telefonare ai numeri 3395694078 e 3397123903