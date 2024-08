Si conclude la seconda edizione del festival BIWILD: musica, giovani e territorio al centro

Si sono conclusi con successo gli eventi curati da Fondazione BIellezza per la seconda edizione del Festival BIWILD, promosso in collaborazione con Comune di Biella, Associazione StileLibero, Cittadellarte. Questa edizione ha visto un calendario ricco di eventi dedicati alla comunità, valorizzando le potenzialità di un territorio ancora tutto da scoprire. Gli eventi curati da Fondazione BIellezza hanno visto una partecipazione entusiasta da parte di giovani e famiglie del territorio biellese: oltre 2000 ragazzi hanno partecipato ai 5 eventi organizzati fra la fine di giugno e la fine di luglio. La musica è stata il filo conduttore di questa edizione, con l'obiettivo di coinvolgere ragazzi di tutte le età in un divertimento sano e costruttivo. I giovani sono stati il fulcro di un programma che mira a valorizzare le loro esigenze, sfruttando appieno il loro potenziale e coinvolgendoli attivamente come protagonisti. Il BIWILD Music Festival del 22 luglio ha rappresentato l'evento di punta, raggiungendo presto il sold out.

La giornata è stata animata da tre band live e oltre dieci DJ, tutti artisti biellesi, dimostrando come Biella sia ancora un punto di riferimento per i giovani che desiderano vivere e divertirsi nel proprio territorio. Tra gli eventi di successo si è distinta anche la Foresto Experience, tenutasi il 6 luglio. Nonostante il maltempo, l'evento ha offerto una serata ricca di musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali, creando un'atmosfera piacevole accompagnata da una degustazione delle birre di Birrificio Un Terzo e dai vini di Centovigne. Questo evento ha dimostrato la capacità del festival di adattarsi e di offrire esperienze apprezzate anche in condizioni difficili. Il Country Party, organizzato il 14 luglio in Oasi Zegna in collaborazione con “Al Maneggio” e Giada Ferrero, ha attratto moltissimi partecipanti per una giornata di balli di gruppo e divertimento in stile ranch, mentre con l’evento "Anche a Federico Piace il Sax", svoltosi il 19 luglio alla Valligiana, ha offerto una serata di jazz moderno nel suggestivo parco Ortone di Rosazza, con una partecipazione calorosa. Infine, la serata "Sotto le Stelle con il Cinema Italiano", che ha chiuso il festival il 26 luglio alla Bursch, in Valle Cervo, ha visto una bella partecipazione per la proiezione all’aperto di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, in una cornice suggestiva.

Il festival ha inoltre registrato un ritorno positivo sui social media, con le campagne pubblicitarie su Instagram e Facebook che hanno raggiunto complessivamente oltre 1,3 milioni di persone. Le interazioni con i contenuti pubblicati sono state numerose, dimostrando un forte interesse e coinvolgimento da parte del pubblico. Questa edizione del festival BIWILD rappresenta un passo significativo nell'impegno per valorizzare le esperienze culturali e sociali dei giovani. Grazie alla dedizione di Fondazione BIellezza, del Comune di Biella, dell'Associazione Stile Libero e di Cittadellarte, oltre collaborazione con diversi partner locali, sono stati offerti eventi che non solo hanno intrattenuto, ma hanno anche celebrato la vitalità e il talento della nostra comunità. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e guardiamo con ottimismo al futuro, con l'intenzione di ampliare e rafforzare ulteriormente il festival per l'anno prossimo. La risposta positiva del pubblico rappresenta una spinta a proseguire su questa strada, continuando a creare opportunità per i giovani e a valorizzare il nostro straordinario territorio, ma anche per invogliare e attrarre sempre di più ragazzi e ragazze da fuori a venire a conoscere il Biellese. Per ulteriori informazioni, contatti e aggiornamenti sul festival BIWILD, vi invitiamo a visitare i nostri canali social e il sito web ufficiale.