Servizio Civile Ambientale: un'opportunità per i giovani e il territorio.

C'è tempo fino alle ore 14.00 del 26 settembre 2024 per fare domanda per il Servizio Civile Ambientale presso l'Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Quest'anno, sono disponibili 10 posti per giovani volontari distribuiti nelle sedi di Albano Vercellese, Cameri e Cerrione.

Il Servizio Civile rappresenta un'occasione non solo per contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente, ma anche per promuovere una cultura ecologica indispensabile in questi tempi. Il progetto offre ai giovani la possibilità di essere protagonisti di un cambiamento educativo diffuso, sensibilizzando la comunità sui temi ambientali.

L'area di intervento per i volontari nel Biellese comprende zone di grande rilevanza ecologica come la Bessa, Baraggia, Burcina e Spina Verde. L'obiettivo del progetto è creare un'offerta che permetta ai cittadini e ai visitatori di vivere le aree protette in modo informato, consapevole e responsabile.

Per partecipare, gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Questa iniziativa non è solo un'esperienza di vita significativa, ma anche un'opportunità per lasciare un'impronta positiva e duratura sull'ambiente. Se sei un giovane appassionato di natura e desideri contribuire alla sua tutela, non perdere questa occasione!