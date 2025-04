Running: A Verrone quasi 400 podisti alla Camminata tra Castello e Cascine - foto e video Finatti per newsbiella.it

Quasi 400 podisti si sono dati appuntamento oggi a Verrone per partecipare alla tradizionale camminata non competitiva “Tra Castello e Cascine” organizzata dal GSD Verrone. Un bel pomeriggio di sport e socialità che ha visto i partecipanti partire alle ore 18 per affrontare, a passo libero, uno dei due percorsi proposti: 6 o 9,5 chilometri, tra natura, scorci rurali e angoli suggestivi del territorio.

Una manifestazione all’insegna del movimento e della condivisione, che ha coinvolto persone di tutte le età in un clima sereno e partecipato.