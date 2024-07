Fuoristrada: Serena Rodella conquista il 4° posto a Sassello.

Si è svolta questo fine settimana nel crossodromo di Sassello (SV) la terza prova del trofeo Italia Sparco. In molti i piloti al via che agguerriti in ogni categoria hanno lottato per raggiungere un traguardo giocato sulle frazioni di secondo. Ottimi i tempi della driver biellese, Serena Rodella, che con la sua Mini TDI si aggiudica il 4° posto della categoria prototipi: “Un peccato la rottura della catena che, avvenuta nell’ultima prova, ha compromesso la possibilità di aggiudicarsi il podio”.