Processione di Fontainemore, oltre 600 fedeli in cammino: l'intervista VIDEO

Processione di Fontainemore, oltre 600 fedeli in cammino: l'intervista (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Poco più di 600 persone ha preso parte alla storica processione di Fontainemore. In questo momento, i fedeli si sono fermati per una breve sosta ma tra meno di un'ora riprenderanno il loro cammino per il Santuario di Oropa.

Per l'occasione, il quotidiano Newsbiella.it ha intervistato uno dei partecipanti del lieto evento: “Siamo partiti alle 23 di ieri, 26 luglio, e siamo stati fortunati con le previsioni meteo. All'inizio non erano così belle ma fortunatamente la temperatura è risultata perfetta”.

Era dal 2015 che non si svolgeva la processione. “In effetti è mancata a tutta la comunità – confida – Fin dagli anni '70 ho sempre preso parte a questo appuntamento”.