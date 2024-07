Oropa, riviviamo il fascino della processione di Fontainemore attraverso gli scatti lungo il cammino dei fedeli FOTO

"Ciascuno di noi si è messo in cammino per motivi diversi: chi spinto dalla devozione alla Madonna che gli è stata tramandata da secoli di generazioni, chi per un particolare bisogno e per domandare aiuto, chi per ritrovare speranza, chi per ringraziare perché alla Madonna deve molto, per sé e per i propri cari. Tra noi può esserci anche chi ha voluto fare solo un po’ di trekking o per partecipare a un imponente gesto tradizionale, ma tutti, ha ragione il Papa, tutti per cercare una pienezza, qualcosa, Qualcuno che ci riempia, che riempia la nostra vita di senso e di soddisfazione". E' il benvenuto del rettore Don Michele Berchi all’arrivo dei pellegrini della Processione di Fontainemore.

Tanti Biellesi che non hanno partecipato all'intera processione si sono aggiunti all'arrivo ad Oropa per entrare insieme nella basilica nuova per la Santa Messa del mattino, e come da tradizione hanno accompagnato fino al Colle della Barma i pellegrini al ritorno verso Fontainemore anche 4 tecnici del Soccorso Alpino speleologico piemontese delegazione di Biella.

Ad accogliere i fedeli al loro arrivo c'era anche il Vescovo di Biella Monsignor Roberto Farinella.